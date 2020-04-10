Visa и Mastercard планируют увеличить комиссии по банковским картам — СМИ

Компании Visa Inc. и Mastercard Inc. планируют в этом году повысить комиссии на многие операции с платежными картами.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, такие меры особенно сильно ударят по малому бизнесу.

По информации издания, речь идет о межбанковских комиссиях, которые ритейлеры отчисляют банкам, когда их клиенты оплачивают покупки с помощью банковских карт. Размер interchange fee может варьироваться в диапазоне от 1% до 3%

При этом, в газете отмечают, что сейчас пока неясно, будут ли изменения, разрабатываемые Visa и Mastercard в последние месяцы, введены в случае продолжения пандемии коронавируса.

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Решения о повышении комиссий были приняты до распространения вируса в США, и компании могут отложить или вовсе отказаться от этих планов, если ситуация в экономике ухудшится. Обе компании уже перенесли на июль изменения, касающиеся сборов, которые должны были вступить в силу в этом месяце, сославшись на пандемию.

Как заявил представитель Visa, что компания "не принимала решений относительно того, какие изменения, при необходимости, будут сделаны в будущем с учетом кардинально изменившихся условий, в которых работают предприятия сегодня".

В то же время, в Mastercard не стали напрямую комментировать возможные изменения, однако сообщили, что отсрочка введения новых сборов позволила клиентам и партнерам сосредоточить внимание на своей основной деятельности, чтобы пережить это беспрецедентное время.

Ранее сообщалось, что НБУ работает над проектом развития платежной инфраструктуры Украины на базе международного стандарта ISO 20022 в партнерстве с компанией SWIFT при поддержке "Трансформация финансового сектора" (USAID) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).