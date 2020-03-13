НБУ назвал наиболее важные платежные системы в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.

Как сообщает пресс-служба НБУ, распределение платежных систем по категориям важности осуществляется регулятором согласно международной практике для приведения деятельности значимых платежных систем, которые занимают значительную долю на рынке, в соответствии с международными стандартами оверсайта.

В НБУ подчеркнули, что единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Перечень платежных систем, вошедших в категории социально важных платежных систем в Украине, не претерпел изменений, по сравнению с 2018 годом.

Читайте также: Нацбанк выиграл дело в Верховном Суде против крупнейшей платежной системы Украины

Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:

MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;

Visa, Visa International Service Association, США;

Western Union, Western Union Financial Services Inc.США / Western Union Network, SAS, Франция;

FORPOST (сегодня — NovaPay), ООО "Пост Финанс";

"Почтовый перевод", ОАО "Укрпочта".

В категории важных платежных систем, по сравнению с 2018 годом, одна платежная система "ИнтерПейСервис" (ОАО "Запорожсвязьсервис") потеряла статус важной платежной системы. Вместе с тем, в этоу категорию вошла платежная система "FLASHPAY" (ЗАО "Банк Фамильный").

Читайте также: Международная платежная система Transfast заходит в Украину

К важным платежным системам отнесены:

"Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система";

MoneyGram, Money Gram Payment Systems Inc. США;

City 24, ООО "Финансовая Компания "Феникс";

FLASHPAY, ЗАО "Банк Фамильный";

RIA, Continental Exchange Solutions Inc, США;

INTELEXPRESS, АО Микрофинансовая организация "Интелекспрес", Грузия.

К платежным организациям, вошедшим в категорию важных, Национальный банк устанавливает ужесточенные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберстойкости и управления непрерывностью деятельности.

Кроме того, Национальный банк с января 2020 года впервые установил порядок и критерии определения значимых операторов услуг платежной инфраструктуры.

По результатам мониторинга за 2019 год, значимыми операторами услуг платежной инфраструктуры является ЗАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".

Читайте также: НБУ завел на финансовый рынок Украины еще четыре компании

К таким операторам услуг платежной инфраструктуры Нацбанк установил более строгие требования по обеспечению непрерывности деятельности, основанные на международных стандартах оверсайта.

Распределение платежных систем по категориям важности Национальный банк осуществляет ежегодно по итогам их деятельности в течение предыдущего года. Критериями определения важности платежных систем являются объемы операций и виды услуг, предоставляемых платежными системами.

Ранее сообщалось, что НБУ работает над проектом развития платежной инфраструктуры Украины на базе международного стандарта ISO 20022 в партнерстве с компанией SWIFT при поддержке "Трансформация финансового сектора" (USAID) и Европейского банка реконструкции и развития.