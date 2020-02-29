Страхование и финуслуги 40 минут назад

НБУ завел на финансовый рынок Украины еще четыре компании

Четыре новых участника пополнили валютный и платежный рынки в течение февраля

НБУ завел на финансовый рынок Украины еще четыре компании НБУ завел на финансовый рынок Украины еще четыре компании
Фото: Деньги

В феврале 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) выдал две лицензии на осуществление валютных операций.

Как сообщает пресс-служба НБУ, ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ" получил лицензию на осуществление операций по торговле валютными ценностями в наличной форме и перевода средств.

Вторую лицензию на осуществление валютных операций Нацбанк выдал лайф-страховщику — ОДО "СК "АРКС ЛАЙФ". На основании этой лицензии компания сможет получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте.

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На сегодняшний день на валютном рынке Украины действуют 39 участников, имеющих генеральную лицензию или лицензию на осуществление валютных операций.

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В феврале НБУ согласовал условия и порядок деятельности двух операторов услуг платежной инфраструктуры.

В частности, ООО "Пэй Плэйс Украина" может предоставлять информационные и технологические услуги по переводу средств участникам карточных платежных систем, систем перевода средств, а также платежным организациям платежных систем;

ООО "Айти Солюшенс" — предоставлять услуги клиринга, процессинга, а также выполнять операционные, информационные и другие технологические функции по переводу средств и использования электронных денег участникам платежных систем, платежным организациям платежных систем, расчетным банкам.

Всего на сегодня Национальным банком Украины зарегистрировано 32 оператора услуг платежной инфраструктуры.

В Нацбанке напомнили, что в феврале 2020 внутрибанковская платежная система InNovaPay.UA сменила название на PowerPay, что отражено в Реестре платежных систем, участников и операторов услуг плат

Напомним, в 2019 году финансовые компании выдали кредитов почти на 70 млрд грн, из которых основная часть — онлайн-кредитование.ежной инфраструктуры. Внутрибанковская платежная система PowerPay функционирует на базе АО "Банк "Січ".

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