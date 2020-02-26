Украинские финкомпании за год выдали кредитов на 70 млрд грн

В 2019 году финансовые компании выдали кредитов почти на 70 млрд грн, из которых основная часть — онлайн-кредитование.

Об этом сообщил член Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Нацкомфинуслуг Александр Залетов, передает "Укринформ".

По его словам, темпы роста кредитования финансовых компаний достаточно динамичны.

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Прогнозные показатели 2019 года показывают, что объемы выданных кредитов достигают почти 70 млрд грн, из которых львиная доля — это онлайн-кредитования. Только кредитов онлайн заключено около 10 млн на общую сумму около 40 млрд грн", — отметил Залетов.

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Член Нацкомфинуслуг отметил, что такие темпы роста кредитования финансовых компаний связаны с потребительскими настроениями населения и возможностью получить деньги в течение одного дня.

Залетов добавил, что Нацкомфинуслуг в прошлом году получила 19 тысяч жалоб от населения на работу финансовых компаний.

В то же время, Нацкомфинуслуг за 2019 год закрыла 260 небанковских финансовых учреждений, что на 27,5% больше, чем годом ранее.