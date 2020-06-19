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Банки 10 минут назад

НБУ меняет индекс стоимости денег на межбанковском рынке

UONIA имеет несколько ключевых отличий от использовавшегося ранее UIIR, прежде всего — более совершенную методику расчета

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) прекратит расчет Украинского индекса межбанковских ставок (Ukrainian index of interbank rates, UIIR) с 23 июня и заменит его новым индикатором стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке — Украинским индексом межбанковских ставок овернайт (Ukrainian OverNight Иndex Average, UONIA).

Как сообщает пресс-служба НБУ, UONIA имеет несколько ключевых отличий от UIIR, прежде всего — более совершенную методику расчета.

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Во-первых, новый индекс будет рассчитываться только на срок овернайт по кредитам и депозитам. По операциям своп в дальнейшем будет рассчитываться только справочное значение индекса на срок овернайт, впрочем, этот индикатор не будет иметь статус главного ориентира денежного рынка Украины.

Для сравнения: сейчас UIIR рассчитывается по двум категориям сделок (кредиты и депозиты, а также своп), при этом предусмотрена возможность расчета этого индикатора по пяти различным срокам (при наличии таких соглашений).

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Поэтому изменения позволят четко позиционировать UONIA как главный индикатор стоимости краткосрочных ресурсов на денежном рынке Украины.

Во-вторых, для расчета UONIA включены 10% сделок по предоставлению Национальным банком банкам кредитов на срок овернайт и 10% сделок по размещению Национальным банком среди банков депозитных сертификатов на срок овернайт. Этот компонент обеспечит расчет индекса даже в те дни, когда количество сделок между банками на денежном рынке будет малой из-за профицита ликвидности в системе.

В то же время, небольшой удельный вес этой компоненты не имеет решающего влияния на индекс и рыночные сделки будут определяющими при его исчислении. В-третьих, новый индекс имеет предохранитель от возможного манипулирования со стороны участников рынка. В частности, во время расчета индекса будет происходить агрегирование трансакций между одними и теми же контрагентами в одну сделку через определение средневзвешенного значения процентной ставки по ним.

"Таким образом, UONIA позволит объективно определять рыночную стоимость гривневых ресурсов на межбанковском кредитном рынке. Методика UONIA учитывает рекомендации экспертов Европейского банка реконструкции и развития, а также была рекомендована к принятию на заседании Комитета оверсайта UIIR, куда, кроме представителей НБУ, входят также представители банковского сектора, и который впоследствии будет переименован в Комитет оверсайта UONIA. Цель Национального банка также состоит в том, чтобы UONIA полностью соответствовала принципам Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для финансовых индикаторов", — отмечают в НБУ.

Обнародование UONIA за соответствующий рабочий день будет осуществляться до 10.00 утра следующего рабочего дня в разделе "Финансовые рынки" официального веб-сайта Национального банка.

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Первая публикация нового индекса состоится утром 23 июня. Для удобства анализа динамики стоимости межбанковских ресурсов до конца этой недели Национальный банк также опубликует ряды данных UONIA, сосчитанному "задним числом" на ежедневной основе с начала 2019 года.

Положение о расчете и обнародовании Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA) утверждено решением правления от 16 июня. Оно вступает в силу с 23 июня 2020 года.

Напомним, Национальный банк Украины утвердил Положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки, что открывает путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить долгосрочное банковское кредитование.

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