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Что будет влиять на финансовую устойчивость банков в 2020 году

Предыдущий год оказался довольно успешным для отечественного банковского рынка. За это время ни один банк не был признан неплатежеспособным.

Что будет влиять на финансовую устойчивость банков в 2020 году Что будет влиять на финансовую устойчивость банков в 2020 году

В начале декабря 2019 года общий регулятивный капитал вырос на 17,2%, до 147 млрд грн. При этом норматив адекватности капитала вырос с 15,5 до 18,7% год к году. Особенно впечатляющим оказался скачок рентабельности активов банков за год: с 1,7 до 4,7%. Благодаря укреплению гривни, высоким процентным ставкам и повышению эффективности банки побили новый исторический рекорд по объемам прибыли.

Что же для сектора готовит 2020 год? Уже сейчас можно спрогнозировать, какие факторы риска могут внести свои коррективы в работу банковской системы. Их можно разделить на внутренние и внешние.

Среди первых — проблемы госбанков, их низкая операционная эффективность и то, что на них приходится больше всего токсичных кредитов. К тому же госбанки являются критически важными игроками на рынке. Если говорить обо всех банках, то в них хотя и снижается общая доля ранее выданных токсичных кредитов, но очень медленно, и это одна из главных проблем сектора. И все это на фоне того, что срочные депозиты растут медленнее, чем текущие вклады, что усиливает риск оттока депозитов. Учитывая падение кредитной маржи из-за снижения процентных ставок, игрокам рынка также стоит серьезно заняться операционной эффективностью, которая остается достаточно низкой.

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К внешним вызовам, которые находятся за пределами банковского рынка и могут усилить действие внутренних вызовов, в первую очередь следует отнести возможную глобальную рецессию. Если она все-таки проявится, то ее последствия негативно повлияют на объем украинского экспорта и иностранных инвестиций. Банковский сектор это почувствует как из-за ухудшения кредитоспособности компаний-заемщиков, так и через валютные шоки.

Среди внешних факторов повлиять на стабильную работу банков может усиление геополитического напряжения. Риски несет также ухудшение ситуации в промышленном секторе и отток капитала зарубежных инвесторов. Еще одна проблема заключается в том, что усиливается конкуренция со стороны иностранных банков, в частности польских. Последние уже сумели привлечь средства почти 400 тысяч наших сооте­чественников. К негативным последствиям для реального и финансового секторов экономики может привести и усиление давления на Нацбанк Украины.

Оптимистичный сценарий для банков возможен, если 2020 год окажется успешным в социально-экономическом плане и ни один из этих рисков не проявится по полной. Продолжится благоприятный тренд, установившийся после этапа очистки банковского рынка в 2014-2016 гг. Он состоит в макрофинансовой стабилизации, в частности, снижении темпов роста цен, падении процентных ставок, восстановлении деловой активности и финансовой устойчивости кредитных учреждений.

Какой бы сценарий ни реализовался, всегда найдутся банки, готовые к большим потрясениям, и те, чье финансовое состояние будет вызывать опасения. Чтобы всегда держать руку на пульсе, стоит время от времени анализировать информацию, которая дает оценку текущей устойчивости и надежности банков. В частности, это индивидуальные кредитные рейтинги, которые рассчитываются рейтинговыми агентствами, и рейтинги надежности, составленные на основе публичной информации, которые печатают СМИ. Не лишним будет и общий анализ банка с точки зрения наличия санкций, негативных решений судов, исполнительных производств, изменения его владельцев и руководителей и т. д.

Одним из самых удобных инструментов оценки финансовой устойчивости банка является рэнкинг банков Украины от YouControl. Он обновляется ежеквартально и позволяет вкладчикам и финансовым менеджерам удобно и своевременно выявлять первые признаки ухудшения состояния банков, а также выбирать для совместных проектов надежных финансовых посредников. Индекс рассчитывается на основе анализа нормативов НБУ и финансовых показателей, которые являются наиболее показательными в работе банков.

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