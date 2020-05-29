НБУ решил снизить кредитные риски для банков

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил Положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки, что открывает путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить долгосрочное банковское кредитование.

Как отмечает пресс-служба НБУ, своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона — плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR).

По информации НБУ, расчеты сторон по разнице процентных платежей происходят в оговоренный заранее срок. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании. Речь идет о том, что ставка по депозитам практически всегда меняется и может возрасти, а для заемщика она фиксированная. Своп, в свою очередь, устраняет этот риск.

"Национальный банк прилагает много усилий, чтобы поддержать экономику на этапе выхода из карантина. Мы снизили учетную ставку уже до 8% и видим предпосылки для дальнейшего снижения. Мы ввели долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет, чтобы они не боялись брать средства НБУ и направлять их в экономику. Теперь готовимся к запуску процентного свопа, который снизит процентные риски банков и придаст им смелости для развертывания кредитования", — рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

В Нацбанке считают, что благодаря таким операциям НБУ сможет усилить действенность монетарной трансмиссии.

"Процентные ставки в экономике будут гибко реагировать на монетарные решение Национального банка и изменения в стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке. Таким образом, введение процентного свопа будет не только стимулировать развертывания кредитных программ для бизнеса и населения, но и способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике. Новый инструмент станет доступным после полной готовности технического функционала и депозитарной системы к проведению таких операций. Национальный банк будет проводить операции своп процентной ставки путем количественного или ценового аукциона через торговые системы Bloomberg, Refinitiv или любые другие современные программно-технические комплексы, имеющие необходимый функционал — сообщили в НБУ.

Участие в аукционах смогут брать банки, которые предварительно заключили с Национальным банком соответствующий генеральный договор и сформировали необходимый гарантийный фонд.

Последний может состоять из облигаций внутреннего государственного займа и/или национальной или иностранной валюты, размещенной на счетах Национального банка без уплаты процентов. Конкретные параметры проведения таких операций, а именно их периодичность, сроки, предельные ставки, объемы и другие будут утверждаться отдельным решением Правлением Национального банка после рассмотрения этого вопроса Комитетом по монетарной политике. Общие условия проведения операций своп процентной ставки одобрены Постановлением Правления Национального банка Украины № 67 от 28 мая 2020 года "Об утверждении Положения о проведении Национальным банком Украины на межбанковском рынке операций своп процентной ставки", — отмечают в Нацбанке.

Ориентировочный срок запуска — вторая половина июня 2020 года. Настоящее Положение вступает в силу 30 мая 2020 года.

Напомним, 23 апреля правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку до 8% годовых с 24 апреля 2020 года.