В НБУ допускают учетную ставку ниже 7%

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб не исключил возможность уменьшения учетной ставки ниже 7%.

Об этом он заявил в интервью Liga.net.

"Мы можем опустить учетную ставку ниже 7%, даже не меняя прогноза, поскольку просмотр будет только в июле. Если к тому моменту условия будут побуждать к снижению — снизим", — сообщил замглавы НБУ.

По его словам, сейчас инфляционные тенденции действительно способствуют более мягкой монетарной политике.

"Второй момент — мы видим, что экономику нужно стимулировать. Наша учетная ставка в 7% — это так называемый нейтральный уровень, который не ограничивает, но и не подстегивает экономику к росту. Она состоит из двух частей: инфляция, которую мы таргетируем на уровне 5% и "реальная нейтральная ставка". Последний параметр — это теоретический показатель, который балансирует инвестиции и сбережения. В Украине, по нашим подсчетам, это 2%. Но поскольку saving rate (часть дохода, которую домохозяйства откладывают в виде сбережений) будет повышаться, нейтральная ставка может уменьшиться. В развитых странах — ближе к нулю. В Украине тоже вероятно будет ниже 2%. Поэтому если мы говорим, что нам нужна стимулирующая монетарная политика, учетная ставка тоже должна снижаться быстрее", — пояснил Сологуб.

Он рассказал, что центральный банк занимается вопросами макростабильности, роста кредитования и экономики.

"Но наш месседж заключается в том, что нам нужна устойчивая экономика, а не экономика, накачанная деньгами, как стероидами, которая резко вырастет, но потом так же резко упадет. В этом смысле наша политика последовательна. Мы сначала говорили, что если инфляция будет низкой, мы сможем проводить мягче монетарную политику. Какой была учетная ставка еще год назад? 17%. Сейчас — 8%, прогноз — 7%, а возможно, и ниже, в зависимости от состояния экономики", — отметил топ-менеджер НБУ.

"Я понимаю, что украинская национальная идея — это иметь депозит под 15% и получать кредиты под 3%, но так не бывает. Если у нас будет высокая инфляция, о каких дешевых кредитам мы можем говорить?" — добавил он.

По его словам, низкая инфляция и быстрая нормализация ситуации на валютном рынке — это производные одного и того же — последовательной политики НБУ, благодаря которой регулятор смог нарастить резервы.

Сологуб напомнил, какой была макроэкономическая политика в Украине на третьем месяце кризиса в прошлом (то есть в январе 2009 года и апреле 2014 года). Тогда центробанк зажимал ликвидность банковской системы, тратил резервы, выводил с рынка неплатежеспособные банки, а правительство сокращало раздутый дефицит бюджета.

"Сейчас мы наоборот обеспечиваем банковскую систему ликвидностью, уменьшаем регуляторные требования для банков, расширяем дефицит бюджета. Доходность наших ценных бумаг уже вернулась на уровень декабря прошлого года — 10-11%. Проблем с финансированием бюджета нет. И есть возможность снижать ставки в экономике далее", — уверен замглавы Нацбанка.

"Второй момент — это опять же разговор о кредитах, например, об ипотечной ставке в 10%, о которой так много говорят. Чистая арифметика: кредитная ставка = депозитная ставка маржа. Депозитная ставка — это инфляция. А маржа — это защита прав кредиторов, отсутствие плохих долгов, культура возврата кредитов", — объяснил Сологуб.

По его словам, Украина вернется к 10-12% [о целесообразности чего заявляли в правительстве] только на один месяц, а "в следующем уже будет 15% или 20%, как показывает экономическая практика".

"Разогнать инфляцию до таких темпов несложно. Но давайте подумаем, кто от этого пострадает. В первую очередь — самые бедные слои населения, которые получают зарплату в гривнях и тратят большую часть дохода на продукты питания", — спрогнозировал финансист.

Напомним, 23 апреля правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку до 8% годовых с 24 апреля 2020 года.