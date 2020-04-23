НБУ в очередной раз снизил учетную ставку (ВИДЕО)

Сегодня, 23 апреля, правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку до 8% годовых с 24 марта 2020 года.

Об этом шла речь в ходе сегодняшнего брифинга по поводу решения правления НБУ по монетарной политике.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк продолжает прогнозируемое смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1 процентный пункт.

Кроме этого, снижение учетной ставки проводится для поддержки экономического роста в Украине в условиях охлаждения мировой экономики.

Ранее, 12 марта, правление НБУ снизило учетную ставку до 10% годовых.

Напомним, 30 января правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых с 31 января 2020 года.

Ранее аналитики JP Morgan в январе 2020 года ожидали снижение учетной ставки НБУ с 13,5% годовых до 11% годовых, а в марте — до 10%.

12 декабря 2019 года правление Национального банка Украины на заседании приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

В ежеквартальном инфляционном отчете Национального банка за январь 2020 года говорится, что потребительская инфляция большую часть 2020 года будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1%, вернется в его границы в конце года, и в дальнейшем будет оставаться близкой к цели 5%.

В то же время экономический рост в Украине будет постепенно ускоряться — до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.