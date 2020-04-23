Fitch вдвое ухудшил прогнозы развития мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch вдвое ухудшило прогноз спада мирового валового внутреннего продукта (ВВП) из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается в новом глобальном экономическом прогнозе агентства По информации Fitch, в 2020 году мировой валовый внутренний продукт (ВВП) сократится на 3,9%.

Как заявил главный экономист агентства Брайан Коултон, новый прогноз сокращения ВВП "является спадом беспрецедентной глубины в послевоенный период". Коултон отметил, что рецессия 2020 года "будет вдвое серьезнее, чем рецессия 2009 года".

По оценке агентства, снижение ВВП равняется падению уровня мировых доходов на $2,8 трлн по сравнению с 2019 годом и потере $4,5 трлн относительно ожиданий в отношении глобального ВВП в 2020 году.

В частности, по прогнозам экспертов, ВВП еврозоны сократится на 7%, ВВП США на 5,6% и ВВП Великобритании на 6,3% в 2020 г.

Fitch расширил в своих оценках временные границы ограничений из-за коронавируса в крупных странах до девяти недель вместо пяти. Дополнительный месяц блокировки сократит ВВП примерно на 2 процентных пункта.

"Потери рабочих мест происходят в экстремальных масштабах, на предприятия малого и среднего бизнеса оказывается сильное давление, путь к нормальной жизни после состояния здоровья в кризис, скорее всего, будет медленным", — считает Коултон.

Экономист приводит оценки, согласно которым, ВВП США и eврозоны останется ниже уровней IV квартала 2019 года в течение всего 2021 года.

Коррективы в глобальный прогноз вносятся с учетом результатов I квартала и тех мер, которые применялись для борьбы с коронавирусом.

"Так, прогноз ВВП Италии понизился на 8% после известий o его падении на 5%. Во Франции и Испании ВВП в I квартале сократился почти на 5%, а перспективы Испании особенно сильно пострадали из-за обвала туризма. ВВП как в США, так и в Великобритании, где ограничения из-за коронавируса начались чуть позже, чем в еврозоне, сократится более чем на 10% во II квартале 2020 г. Это приведет годовому спаду примерно на 6%, несмотря на агрессивное смягчение макроэкономической политики", — информирует агентство.

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Так как в Китае и Индии ожидается рост менее 1%, в 2020 году ВВП резко сократится в развивающихся странах. Для Мексики прогнозируют минус 6,6%, для Бразилии — минус 4%, для ЮАР — минус 5,5%, для Турции — минус 2%. В прогнозе отмечается, что это беспрецедентное явление с 1980-х годов.

"Реакция на макроэкономическую политику была беспрецедентной по своим масштабам и она поможет смягчить краткосрочный шок. Но в связи с тем, что потери рабочих мест происходят в экстремальных масштабах, а на малый и средний бизнес оказывается интенсивное давление, путь к нормальной жизни после кризиса, скорее всего, будет медленным. Наши прогнозы показывают, что ВВП США и еврозоны остается ниже предвирусных уровней в течение всего 2021 года", — резюмировал Коултон.

Напомним, в начале марта международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало снижение темпов роста мировой экономики на 1,9% в 2020 году.

Ранее финансовый конгломерат J. P. Morgan прогнозирует спад ВВП Украины в 2020 году на 2,6%. Аналитики допускают и большее падение, так как прогноз ограничен только первыми двумя кварталами этого года.

Как сообщалось, ведущий региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития, бывший глава центробанка Северной Македонии Димитар Богов считает, что есть все основания надеяться на резкий экономический рост и в мире, и в Украине после того, как завершится кризис, вызванный пандемией коронавируса.