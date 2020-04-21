Как отреагировали мировые фондовые рынки на ралли нефтяных котировок WTI

В понедельник, 20 апреля, вечером (по киевскому времени) рухнули фьючерсы на американский эталонный сорт нефти WTI. Сначала майские фьючерсы упали до нуля, а потом достигли отрицательных значений — котировки на самом дне упали ниже минус 40 долларов за баррель.

Не смотря на то, что июньские фьючерсы сохранили стоимость в пределах $20 за баррель, а майские впоследствии вернулись к положительным значениям, такое уникальное ралли не могло не оказать влияния на мировые фондовые и товарные рынки.

Стоимость европейской эталонной нефтяной марки Brent, а точнее ее июньских фьючерсов, рухнула до $19,55 за баррель. Такие низкие цены рынок не видел с 2002 года.

Фондовые рынки отреагировали на эти сигналы синхронным падением. Американский индекс Dow Jones упал на 2,44% и достиг 23 650,44 пунктов, S&P 500 просел на 1,79% до 2 823,16 пунктов, а индекс Nasdaq снилизся на 1,03%, до 8 560,73 пунктов.

Азиатские рынки во вторник упали также в пределах 1,5-2%. Двухпроцентное падение зафиксировано и на европейских биржах.

Впрочем, по данным Forex Club, на европейские индексы оказала влияние и публикация квартальной отчётности ряда крупных компаний. Так, французский автомобильный концерн PSA Group сообщил о падении выручки в первом квартале на 15,6% — до 15,179 млрд евро. А производитель молочной продукции Danone S.A. из-за коронавируса принял решение отозвать финансовые прогнозы на текущий год, поскольку, учитывая глобальный характер пандемии, компания не может точно оценить его влияние на финансовые показатели.

Падение спроса на нефть стало следствием фактической остановки части экономики по всему миру из-за пандемии коронавируса. Последствия этой пандемии мировые эксперты рисуют в самых черных тонах.

Так, Международный валютный фонд прогнозирует, что мировой ВВП может недосчитаться в 2020-2021 годах $9 триллионов. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что считает нынешний кризис хуже Великой депрессии.

Несколько более сдержан в своих прогнозах Bloomberg, по их данным в ближайшие два года мировая экономика потеряет около $5 триллионов, что сравнимо с годовым объемом производства Японии.

А международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что 2020 год завершится падением мировой экономики на 1,9%.