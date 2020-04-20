Энергетика 1 час назад

Нефтяной крах: стоимость WTI впервые в истории ушла в минус

Впервые в истории стоимость нефти марки WTI стала отрицательной

Нефтяной крах: стоимость WTI впервые в истории ушла в минус Нефтяной крах: стоимость WTI впервые в истории ушла в минус
Фото: Нефть и Капитал

Сегодня, 20 апреля, по состоянию на 21:30, цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до минус 37,63 долларов за баррель. 

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Bloomberg.

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Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне также снизились на 20%, до 20,8 долларов за баррель.

К 21:15 майский фьючерс на нефть марки WTI упал до минус 7,5 доллара за баррель.

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Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.

Напомним, сегодня утром, 20 апреля, майские фьючерсы на нефть WTI впервые с 1999 года снизились в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

14 апреля  на вечерних торгах стоимость нефти марки Brent снизилась на 5,5%, опустившись ниже $30 за баррель.

5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

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Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Позднее Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель. 

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