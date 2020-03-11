Нефть дорожает второй день подряд: трейдеры ожидают сокращения добычи в США

Цены на нефть растут второй день подряд в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Рост цен был ограничен растущими сомнениями в эффективности стимулирующего пакета Вашингтона, предназначенного для борьбы с коронавирусом, который продолжает распространяться по всему миру, сообщает enkorr.

В частности, стоимость барреля майской нефти Brent 11 марта к 9:00 по Киеву составила $37,76 (+1,42%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $34,70 (+0,99%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $37,22 и $34,56 соответственно.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом нефть отыграла почти половину рекордного падения цен 9 марта, вызванного столкновением двух нефтяных гигантов: Саудовской Аравии и России.

"Ожидания того, что производителям сланцевой нефти в США придется сократить добычу, помогли улучшить настроения на рынке", — сказал Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам в Rakuten Securities.

Тем временем американские производители сланцевой нефти, включая Occidental Petroleum, осуществили дополнительное сокращение расходов, которое может привести к снижению добычи после того, как в начале недели цены на нефть упали до самого низкого уровня за более чем 3 года.

Напомним, нефтяные и фондовые рынки продемонстрировали уверенный отскок 10 марта после обвала предыдущего дня на фоне признаков скоординированных действий крупнейших государств по смягчению экономических последствий эпидемии.

"Но растущий скептицизм по поводу эффективности пакета мер, предложенного Вашингтоном, сбавил обороты предыдущего ралли в азиатских акциях. Быстро распространяющийся коронавирус также негативно отразился на склонности инвесторов к риску", — отмечает издание.

"Ожидается, что восстановление добычи сырой нефти продлится недолго, поскольку Саудовская Аравия и Россия хвастаются тем, насколько они могут увеличить добычу, когда начнется битва за долю на рынке", — говорится в сообщении банка ANZ.

Как сообщалось, Саудовская Аравия 10 марта эффектно отвергнула предложение Москвы о новых переговорах об уровнях добычи и заявила, что в апреле увеличит поставки нефти до рекордно высокого уровня, повысив ставки в ценовом противостоянии с РФ.

Читайте также: Фондовые биржи Азии стабилизировались после обвала 9 марта

"Саудовской Аравии не удалось увеличить свою рыночную долю, когда она временно увеличила добычу в 2014 году. Тогда американские производители сланцевой нефти продемонстрировали более высокую устойчивость к снижению цен на нефть благодаря повышению своей эффективности. Это подчеркивает ограниченные возможности Саудовской Аравии по раскачиванию рынка. Тем не менее, провал последнего раунда переговоров ОПЕК+ вовсе не означает конец сделки ОПЕК+ ... действия [участников группы] будут зависеть от цен на нефть", — сказала Ито Машино, аналитик Mitsui & Co Global Strategic Studies Institute.

Указано, что коммерческие запасы сырой нефти в США выросли по итогам прошлой недели. В то же время товарные запасы бензина и дистиллятов упали, показали данные Американского института нефти (API).

Известно, что число погибших в Италии из-за Covid-19 возросло до 631, в то время как в Китае впервые за 5 дней увеличилось количество новых случаев заражения, которое местные власти объяснили прибытием инфицированных людей из-за рубежа.

Напомним, 9 марта цены на нефть Brent и WTI упали, опустившись до самого низкого уровня с февраля 2016 года. Это наибольшее однодневное падение с 17 января 1991 года, когда цены на нефть упали с началом войны в Персидском заливе.