Нефть отскочила после падения 9 марта

Цены на нефть восстанавливают потери во вторник, 10 марта, дорожая на 8% после рекордного почти за 30 лет падения накануне, спровоцированного ценовой войной между ведущими производителями — Саудовской Аравией и Россией.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, фьючерсы на Brent к 8:02 по киевскому времени выросли на 8,6% до $37,33, WTI — на 8,0% до $33,62 за баррель.

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Как известно, в понедельник, 9 марта, оба бенчмарка упали почти на 30%, достигнув минимума с февраля 2016 года и зафиксировав рекордное однодневное падение в процентном отношении с 17 января 1991 года.

В то же время аналитик отмечают, что подъем котировок может оказаться кратковременным, поскольку на спрос на нефть продолжают оказывать давление экономические последствия вспышки коронавируса.

"Ралли нефти на данный момент, скорее всего, будет краткосрочным, поскольку катализаторы как стороны предложения, так и спроса пока останутся "медвежьими", — заявил Эдвард Мойя из OANDA.

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Напомним, цены 9 марта упали на треть вслед за мерами, предпринятыми Саудовской Аравией после отказа России от дальнейшего резкого сокращения добычи, предложенного ОПЕК для стабилизации нефтяных рынков. ОПЕК+ не смогла договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти и новых ограничениях.

Саудовская Аравия снизила экспортные цены и планирует нарастить добычу выше 10 млн баррелей в сутки в апреле с 9,6 млн баррелей в сутки в последние месяцы.

Мировой спрос на нефть сократится в 2020 году впервые более чем за 10 лет из-за снижения экономической активности, вызванного распространением китайского коронавируса, сообщило Международное энергетическое агентство в понедельник.