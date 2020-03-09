Цены на нефть впервые за 30 лет рухнули почти на 30% — Bloomberg

Сегодня, 9 марта, цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, цена на сырую нефть упала более, чем на 30%, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Так, стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до $31,43 за баррель.

Баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%. В последний раз Brent опускалась до $31,5 в январе 2016 года, а перед этим — весной 2004 года.

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Стоимость нефти марки WTI упала на 27%, до $30,27 за баррель. WTI в последний раз опускалась до $30,3 в 2016 и 2003 годах.

Эксперты отмечают, что продолжение падения цен на нефть подорвет политику и сокращение бюджетов во всем мире, что, в свою очередь, усилит давление на центральные банки, которые пытаются предотвратить рецессию.

Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию, производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Ранее стало известно, что по итогам 2019 года суточная добыча нефти в США достигла рекордных 12,23 млн баррелей, а в ближайшие два года в стране ожидают добычу нефти на уровне 13,2 млн и 13,6 млн баррелей в сутки соответственно.

Как сообщалось, 27 февраля 2020 года мировые цены на нефть снизились в ходе азиатских торгов, поскольку опасения по поводу быстрого распространения коронавируса оказались более значимыми, чем рост запасов сырья в США.