Цены на нефть поползли вниз из-за неспособности ОПЕК+ заключить сделку о сокращении добычи

Члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими не входящими в организацию производителями. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.

Неспособность ОПЕК+ согласовать новое снижение объемов добычи нефти спровоцировало сильное падение цен. Стоимость сорта Brent опустилась на 8% до 46,2 долларов за баррель.

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Напомним, 5 марта 2020 года, представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что по итогам 2019 года суточная добыча нефти в США достигла рекордных 12,23 млн баррелей, а в ближайшие два года в стране ожидают добычу нефти на уровне 13,2 млн и 13,6 млн баррелей в сутки соответственно.

Как сообщалось, 27 февраля 2020 года мировые цены на нефть снизились в ходе азиатских торгов, поскольку опасения по поводу быстрого распространения коронавируса оказались более значимыми, чем рост запасов сырья в США.