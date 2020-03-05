Энергетика 7 минут назад

ОПЕК согласна существенно сократить добычу нефти и ждет ответа от Москвы

Россия согласна на дополнительное сокращение добычи, а не просто продление сделки ОПЕК+

ОПЕК согласна существенно сократить добычу нефти и ждет ответа от Москвы ОПЕК согласна существенно сократить добычу нефти и ждет ответа от Москвы
Фото: Reuters

Сегодня, 5 марта, представители 14 стран ОПЕК во главе Саудовской Аравией, приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает CNBC.

По информации агентства, таким образом, организация открыла путь к сложным переговорам с Россией, не входящей в ОПЕК, которая должна согласиться с планом.

Встреча резидентов ОПЕК с не входящими в картель союзниками, состоится 6 марта в Вене.

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Саммит ОПЕК+ проходит на фоне растущего давления на нефтяные котировки из-за падения спроса, вызванного вспышкой коронавируса.

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В свою очередь, Россия согласна на дополнительное сокращение добычи, а не просто продление сделки ОПЕК+, передает Reuters со ссылкой на свои источники в ОПЕК.

ОПЕК ждет, что дополнительный вклад в снижение добычи стран, не входящих в организацию, включая Россию, составит около 500 тысяч баррелей в сутки при совокупном сокращении на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

При этом, Москва пока не озвучила свою позицию.

Напомним, в конце января цены на сырую нефть упали более чем на 2% до многомесячного минимума, так как растущее число случаев нового коронавируса в Китае и блокировки городов усилили опасения по поводу спроса на нефть, даже несмотря на то, что министр энергетики Саудовской Аравии попытался успокоить рынок.

 

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