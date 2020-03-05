Эпидемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 приближается к 95 тысячам

По состоянию на утро 5 марта, в КНР выявлено 139 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а также зарегистрирован 31 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой этим типом вируса.

Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

По данным Госкомитета, 134 новых заражения были в провинции Хубэй, эпицентре вспышки, и 131 — в столице провинции городе Ухань. Все последние смерти также произошли в провинции, в частности, в Ухани скончались 23 человека.

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С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 тысячи 12 человек, зарегистрировано 80 тысяч 409 случаев заболевания.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2 тысячи 902 человека, заболели — 67 тысяч 446 человек. По состоянию на утро четверга, 40,5 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 25,4 тысяч человек, состояние 6 тысяч больных оценивается как тяжелое.

При этом, более 52 тысячи человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 156 случаев заболевания: в Гонконге — 104 (двое умерли), в Макао — 10, на Тайване — 42 (один смертельный случай).

Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших, Южная Корея 5 марта подтвердила 438 новых случая коронавируса, по сравнению с 142 днем ​​ранее. Всего в этой стране зарегистрировано 5 тысяч 766 больных — это второе место в мире после Китая. Скончалось за последние сутки три человека, таким образом, число жертв достигло 35.

В Иране на сегодняшний день насчитывается 2 тысячи 922 инфицированных, скончались 92 человек, в Италии — 3 тысячи 89 больных, умерли 107 человек.

По состоянию на вечер минувшей среды, число заразившихся коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 94 тысячи 752 человека.

Напомним, 3 марта 2020 года в Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

Ранее Государственная пограничная служба Украины ввела температурный скрининг для всех людей, въезжающих в Украину. Людей с повышенной температурой и симптомами будут направлять на дополнительное обследование.

Отметим, что с 24 февраля 2020 года скрининг на коронавирус в Украине прошли 540 тысяч человек.

Неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.