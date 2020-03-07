На рынке нефти зафиксировали рекордное суточное снижение цены на Brent

На нефтяном рынке произошло самое сильное суточное снижение цены марки Brent за последние 11 лет.

Из-за информации о распространении коронавируса и отсутствия договоренности ОПЕК по сокращению нефтедобычи цена на сырье упала на 9,4% до $45,27 за баррель, сообщает CNN.

Как отмечается, это самая низкая цена за последние 3 года. При этом суточное снижение было самым резким с декабря 2008 года.

Указано, что котировки американской нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 10,1%, до $41,28 за баррель, впервые с ноября 2014 года.

Известно, что цены на нефть обвалились потому, что ОПЕК не смог договориться о сокращении добычи с Россией и другими производителями, которые не входят в организацию, а также из-за распространения китайского коронавируса.

Напомним, по итогам 2019 года суточная добыча нефти в США достигла рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% выше, чем годом ранее.

Ранее в Международном энергетическом агентстве спрогнозировали, что в 2021 году экспорт нефти в Соединенных Штатах Америки превысит импорт, а к 2024 году США обгонят Россию и по показателям экспорта "черного золота" вплотную приблизятся к Саудовской Аравии.