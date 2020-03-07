Экономика 1 час назад

На рынке нефти зафиксировали рекордное суточное снижение цены на Brent

Это было самое резкое суточное снижение цены на нефть этой марки за последние 11 лет

На рынке нефти зафиксировали рекордное суточное снижение цены на Brent На рынке нефти зафиксировали рекордное суточное снижение цены на Brent
Стоимость нефти опустилась к самой низкой отметке за 3 года. Фото: minval.az

На нефтяном рынке произошло самое сильное суточное снижение цены марки Brent за последние 11 лет.

Из-за информации о распространении коронавируса и отсутствия договоренности ОПЕК по сокращению нефтедобычи цена на сырье упала на 9,4% до $45,27 за баррель, сообщает CNN.

Как отмечается, это самая низкая цена за последние 3 года. При этом суточное снижение было самым резким с декабря 2008 года.

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Указано, что котировки американской нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 10,1%, до $41,28 за баррель, впервые с ноября 2014 года.

Известно, что цены на нефть обвалились потому, что ОПЕК не смог договориться о сокращении добычи с Россией и другими производителями, которые не входят в организацию, а также из-за распространения китайского коронавируса.

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Напомним, по итогам 2019 года суточная добыча нефти в США достигла рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% выше, чем годом ранее.

Ранее в Международном энергетическом агентстве спрогнозировали, что в 2021 году экспорт нефти в Соединенных Штатах Америки превысит импорт, а к 2024 году США обгонят Россию и по показателям экспорта "черного золота" вплотную приблизятся к Саудовской Аравии.

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