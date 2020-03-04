Вице-президент Lukoil: нефть будет дешевой до 2040 года

Нефть "никогда больше не станет дорогой, как было 10 лет назад", ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США.

Об этом заявил вице-президент и совладелец российской компании "Лукойл" Леонид Федун, сообщает ТАСС.

По его словам, эпоха "дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года".

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Указано, что Федун представил в Брюсселе долгосрочный прогноз компании по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.

"Действия президента США по расширению сланцевой добычи, безусловно, продлили срок жизни углеродного топлива (в конкуренции с альтернативными источниками), поскольку альтернативные технологии экономически состоятельны лишь при цене нефти $80 долларов плюс", — отметил топ-менеджер "Лукойла".

Как сообщалось, цены на нефть после падения на прошлой неделе на 4–5% снова начали расти. Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 20:39 мск поднялась на 4,112% — до $51,8 за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла на 4,441% — до $46,84 за баррель.

Как известно, падение цен на нефть и мировых фондовых индексов началось на фоне распространения китайского коронавируса COVID-19. Из-за него Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран "Большой двадцатки", в том числе России.

Ранее в Международном энергетическом агентстве спрогнозировали, что в 2021 году экспорт нефти в Соединенных Штатах Америки превысит импорт, а к 2024 году США обгонят Россию и по показателям экспорта "черного золота" вплотную приблизятся к Саудовской Аравии.

Напомним, в марте 2018 года США оказались на первом месте по объему добычи нефти, опередив Россию.