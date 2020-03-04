Экономика 1 час назад

Вице-президент Lukoil: нефть будет дешевой до 2040 года

В российской компании считают, что эпоха дешевой нефти продлится еще как минимум 20 лет

Вице-президент Lukoil: нефть будет дешевой до 2040 года Вице-президент Lukoil: нефть будет дешевой до 2040 года
Леонид Федун. Фото: eadaily.com

Нефть "никогда больше не станет дорогой, как было 10 лет назад", ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США.

Об этом заявил вице-президент и совладелец российской компании "Лукойл" Леонид Федун, сообщает ТАСС.

По его словам, эпоха "дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что Федун представил в Брюсселе долгосрочный прогноз компании по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.

"Действия президента США по расширению сланцевой добычи, безусловно, продлили срок жизни углеродного топлива (в конкуренции с альтернативными источниками), поскольку альтернативные технологии экономически состоятельны лишь при цене нефти $80 долларов плюс", — отметил топ-менеджер "Лукойла".

Как сообщалось, цены на нефть после падения на прошлой неделе на 4–5% снова начали расти. Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 20:39 мск поднялась на 4,112% — до $51,8 за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла на 4,441% — до $46,84 за баррель.

Читайте также:
Нефть продолжает дешеветь из-за опасений по поводу коронавируса

Как известно, падение цен на нефть и мировых фондовых индексов началось на фоне распространения китайского коронавируса COVID-19. Из-за него Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран "Большой двадцатки", в том числе России.

Ранее в Международном энергетическом агентстве спрогнозировали, что в 2021 году экспорт нефти в Соединенных Штатах Америки превысит импорт, а к 2024 году США обгонят Россию и по показателям экспорта "черного золота" вплотную приблизятся к Саудовской Аравии.

Напомним, в марте 2018 года США оказались на первом месте по объему добычи нефти, опередив Россию. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

SOCAR будет поставлять нефть из Азербайджана в Беларусь через Украину
SOCAR будет поставлять нефть из Азербайджана в Беларусь через Украину
Нефть продолжает дешеветь из-за опасений по поводу коронавируса
Нефть продолжает дешеветь из-за опасений по поводу коронавируса
ФРС США впервые с 2008 года внепланово снизила ставку из-за коронавируса
ФРС США впервые с 2008 года внепланово снизила ставку из-за коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Когда в Киеве можно будет пить воду из-под крана?

Новости дня

  1. Украина в 2019 году провалила выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС — отчет

  2. В Черновцах под домом больного на коронавирус местные жители устроили бунт (ФОТО и ВИДЕО)

  3. Коронавирус уже в Украине: что важно знать и делать для того, чтобы не заболеть

  4. В Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы на мосту Патона (ВИДЕО)

  5. Коронавирус: в Украине изменят правила вызова "скорой"

Загрузка...