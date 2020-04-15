Энергетика 40 минут назад

Цены на нефть впервые после соглашения ОПЕК+ пошли вниз

Нефть дешевеет после прогноза МВФ о сокращении мировой экономики, несмотря на недавнее соглашение ОПЕК+ о существенном снижении добычи

Цены на нефть впервые после соглашения ОПЕК+ пошли вниз Цены на нефть впервые после соглашения ОПЕК+ пошли вниз
Фото: WSJ

Вчера, 14 апреля,  на вечерних торгах стоимость нефти марки Brent снизилась на 5,5%, опустившись ниже $30 за баррель, сообщает Bloomberg.

В то же время, цена фьючерса на нефть WTI также потеряла 7,41%, установившись на уровне $20,75 за баррель.

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По информации агентства, нефть дешевеет на опасениях инвесторов, что восстановление экономической активности в Китае на фоне локдауна в странах Запада будет недостаточной для поддержания спроса на рынке, несмотря на недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи.

Цена Brent, которая в конце марта опускалась до уровня около 25 долларов за баррель, резко подскочила в начале апреля на фоне слухов о возобновлении соглашения ОПЕК+ и с тех пор стабильно держалась на уровне 31-33 доллара за баррель.

Кроме этого, 14 апреля Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз о том, что замедление мировой экономики в 2020-2021 годах может оказаться наиболее глубоким с 1930-х годов.

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Аналитики считают, что этот прогноз перевесило позитив от воскресного заключения новой сделки ОПЕК+, и нефть заметно подешевела, передает ProFinance.

В частности, МВФ сообщил, что в этом году мировой ВВП может сократиться на 3%, поэтому заметного восстановления спроса на энергоносители ждать не стоит, особенно если пандемия коронавируса затянется или начнется ее вторая волна.

В преддверии публикации в среду еженедельных данных Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов эксперты прогнозировали, что запасы сырой нефти увеличатся за неделю до 10 апреля на 12 млн баррелей после роста на 15 млн баррелей неделей ранее.

Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

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В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Позднее Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель. 

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