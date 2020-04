Цены на нефть упали всерьез и надолго, и Трамп не поможет

Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что он позвонил принцу Саудовской Аравии, который, по словам Трампа, общался с президентом России, и Трамп надеется, что они сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. На этом заявлении президента США, цена на нефть стала расти.

"Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!".

Но как я полагаю, ценам на нефть это уже не сильно поможет. Да, вероятно цена сорта Brent будет торговаться по 30-35, вместо 20-25 долларов за баррель в течение этого года, однако на большее нефтяным ценам рассчитывать не стоит. Даже если ОПЕК+ договорится о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки, как этого хочет Трамп, это уже никак не поменяет фактическую ситуацию на нефтяном рынке, и все это действие будет носить лишь номинальный, декларативный характер.

Причина этого достаточно проста и вытекает из простейших расчетов. Мир до кризиса потреблял около 100 млн баррелей нефти в сутки. Но сейчас мировой спрос по разным оценкам упал на 15-25 млн баррелей при том, что добыча нефти не упала. И текущая разница в добыче и потреблении нефти увеличивает складские запасы нефти и нефтепродуктов по всему миру на эти 15-25 млн баррелей ежесуточно. К примеру, наибольшее снижение спроса зафиксировано в потреблении керосина в авиации. Если раньше мир сжигал керосина в объеме 7 млн баррелей каждый день, то сейчас его потребление упало чуть ли не до 1,3 млн баррелей в сутки. И при таком положении дел, если взять за ориентир среднюю величину по избытку нефти в размере 20 млн баррелей в сутки, то за 50 дней мир накопит 1 млрд баррелей избыточных запасов.

Совершенно очевидно, что ОПЕК+ не сможет сократить добычу нефти уже с завтрашнего дня. Им нужно время на то, чтобы договориться, и время на фактическое исполнение договоренностей. И если в самом оптимистическом варианте с мая они все же сократят добычу, то мир за это время успеет накопить просто огромные избыточные запасы. В апреле и марте будет 61 день роста запасов и плюс к этому нужно прибавить сокращение потребления нефти в Китае (в феврале и январе). В общем, все это может привести к росту запасов нефти на 1,5 млрд баррелей, прежде чем они сократят добычу. Причем, даже после сокращения добычи нефти на 10 млн баррелей в мае, в мире все еще сохранится избыток предложения в размере 5-15 млн баррелей в сутки при сохранении карантина.

Однако, все это вообще может не иметь значения, поскольку в мире могут просто закончиться свободные резервуары для хранения нефти еще до того, как ОПЕК+ сознательно начнет сокращать добычу. То есть речь идет о том, что с высокой долей вероятности даже без каких-либо соглашений, добыча нефти через месяц упадет до уровня спроса, то есть сократится сама по себе на 15-25 млн баррелей. То есть величину даже большую, чем потенциально хочет Дональд Трамп, поскольку нефть просто некуда будет продавать, отгружать и хранить. Поэтому никакого смысла в этом сокращении просто не будет.

Что касается будущих перспектив рынка нефти после карантина, то и тут больших радужных перспектив на 2020 год просто нет. В лучшем варианте, даже если мировая экономика к лету полностью выйдет из карантина, на рынок нефти будут давить накопившиеся к тому моменту излишние запасы нефти в объеме 1-1,5 млрд баррелей. И чтобы их стерилизовать миру потребуется 100-150 дней при дефиците добычи в размере 10 млн баррелей в сутки. Но спрос на нефть явно не восстановится единовременно, поскольку мировая экономика после карантина не выйдет на свою 100% мощность сразу, мир будет испытывать экономические трудности и после карантина. Поэтому спрос будет восстанавливаться постепенно, и величина спроса не скоро выйдет на свой докризисный уровень в 100 млн баррелей в сутки. Ввиду этого сокращение добычи нефти со 100 до 90 млн баррелей не изменит баланс на нефтяном рынке в течение всего 2020 года, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

В худшем варианте коронавирус может тормозить мировую экономику и летом. И последующий экономический кризис в мире затянет восстановление спроса на нефть на годы, и все это время избыточные запасы нефти будут оказывать давление на нефтяные цены создавая избыток предложения нефти, а ОПЕК+ за это время еще не раз успеет поссориться и поменять свои планы. Поэтому мечты Трампа вряд ли сбудутся, и нефти он никак помочь не сможет.

Что касается самих переговоров, самое интересное это то, какая позиция будет у Саудовской Аравии. Ранее они добывали 9,7 млн. баррелей нефти в сутки, а с 1 апреля увеличили свое предложение до 12 млн баррелей. И когда речь идет о сокращении добычи на 10 млн баррелей на всех, то каков будет вклад Аравии и с какого уровня, с 12 или с 9,7 млн баррелей. Саудовская Аравия вполне может сказать, что сократит свою добычу, например на 3 млн из 10 млн баррелей, но с уровня текущего предложения в объеме 12 млн баррелей в день, то есть до 9 млн баррелей. А в этом случае относительно мартовских и февральских показателей, фактическое сокращение составит всего 700 тысяч баррелей нефти.

А такой подход явно не устроит других участников ОПЕК+. Так же стоит принять во внимание тот факт, что президент России в конце прошлой недели обвинил Саудовскую Аравию в срыве прошлых переговоров, что в самой Саудовской Аравии было принято негативно, и из-за чего потенциальная встреча была перенесена. Поэтому велик шанс, что стороны не смогут договориться и "великая сделка" Трампа просто не состоится.