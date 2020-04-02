Цена на российскую нефть стала отрицательной

Беспрецедентное падение мировых цен на нефть привело к парадоксальной ситуации на рынке нефти России в конце марта: ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям, сообщает Argus.

По данным издания, котировка Argus fip Западная Сибирь ФОРМУЛА в понедельник была равна минус 1 007 руб./т (fip Нижневартовск), а во вторник — минус 1 200 руб./т (fip Нижневартовск). Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Юралс (cif Роттердам, Аугуста) в эти два дня.

Такая ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение месяца поставки.

По итогам марта среднее значение котировки Argus fip Западная Сибирь ФОРМУЛА еще осталось в положительной зоне, хотя и упало примерно на 12 500 руб./т относительно февральского уровня.

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Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

Напомним, 31 марта стоимость российской нефти марки Urals обновила очередной антирекорд вслед за удешевлением эталона.

Спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке.

Ранее на фоне пандемии коронавируса цены на основные марки нефти пробили новый рекорд падения, обвалившись к минимуму с 2002 года. В частности, баррель нефти марки WTI на азиатских биржах 30 марта торговался за $20, а баррель марки Brent — за $23.