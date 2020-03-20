Рекордный обвал цен на российскую нефть тянет в пропасть рубль и опустошает бюджет РФ

Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевела до 18,64 долларов за баррель — это минимальная цена с февраля 2002 года. Об этом сообщает Argus Media.

Давление на цены в том числе оказала информация об увеличении отгрузок сорта из балтийских портов в течение 1-5 апреля 2020 года на 25% по сравнению с аналогичным периодом текущего месяца — примерно до 2 млн баррелей/сутки. Стоимость Urals неуклонно снижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии.

Участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен на нефть на фоне сокращения нефтепереработки. Причиной этому стало скопление нефтепродуктов в хранилищах вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание сделки ОПЕК+ лишь усугубит ситуацию и приведет к увеличению предложения сырья на мировом рынке, полагают трейдеры.

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Из-за обвала цен на нефть российский рубль рекордно девальвирует. Курс доллара на Московской бирже 19 марта 2020 года превысил 81 рубль, евро поднялся выше 89 рублей. Это самые низкие показатели с 2016 года. В Минфине России подсчитали, что госбюджет страны может лишиться около 38 млрд долларов в 2020 году.

Напомним, 18 марта 2020 года стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже 27 за долларов за баррель.

16 марта 2020 года стоимость нефти марки Brent упала почти до 9%, в результате чего она опустилась ниже отметки 31 доллара за баррель, что произошло впервые с 12 февраля 2016 года.

Как известно, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

В итоге, уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.