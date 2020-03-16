Коронавирус обвалил цены на нефть до 4-летнего минимума

Сегодня, 16 марта, стоимость нефти марки Brent упала почти до 9%, в результате чего она опустилась ниже отметки $31 за баррель, что произошло впервые с 12 февраля 2016 года, сообщает Reuters.

Так, по данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,76% до $32,24 за баррель к 9:29 МСК, а WTI — на 3,06% до $30,76.

Цены на нефть оказались под сильным давлением как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

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В частности, на рынке сохраняются опасения о падении спроса из-за пандемии коронавируса, в то же время угроза профицита сырья увеличилась после того, как Саудовская Аравия нарастила объемы производства и снизила цены, чтобы увеличить продажи в Азии и Европе.

Распродажи на рынке нефти в понедельник происходят наряду с падением на мировых фондовых рынках — биржи Азии закрылись снижением в пределах 10%, падение на биржах Европы достигает 9%.

Нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые по всему миру меры не смогут предотвратить рецессию мировой экономики из-за коронавируса, что негативно отразится на спросе на сырье.

"Становится очевидным, что крупные мировые центробанки используют все имеющиеся у них инструменты для предотвращения кризиса, но, похоже, страх перед пандемией получает контроль над инвесторами", — заявил главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед.

Ранее сообщалось, что нефтяные и фондовые рынки продемонстрировали уверенный отскок 10 марта после обвала предыдущего дня на фоне признаков скоординированных действий крупнейших государств по смягчению экономических последствий эпидемии.

Напомним, 15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку до нуля и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения для стабилизации финансовых рынков и поддержки американской экономики.