ФРС США обнулила базовую процентную ставку

15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку до нуля и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения для стабилизации финансовых рынков и поддержки американской экономики, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, ФРС снизила ставку по федеральным фондам на полный процентный пункт до уровня 0-0,25%, объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд.

Кроме этого, центробанк США призвал банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов на срок до 90 дней и снижении норм обязательных резервов до нуля процентов.

Кроме того, он объединился с пятью другими центральными банками, чтобы обеспечить доступность долларов по всему миру через линии обмена. Процентная ставка по этим операциям будет лишь на 0,25 процентных пункта выше уровня ставки по федеральным фондам.

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По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, пандемия коронавируса оказывает глубокое воздействие на экономику, вынуждая целые отрасли приостанавливать работу.

Пауэлл сказал, что он не считает, что отрицательные ставки, которые были использованы в Европе и Японии, будут подходящей политикой в ​​США.

В ситуации неопределенности, возникшей из-за эпидемии, ФРС прекращает выпуск квартальных прогнозов.

"Перспективы экономики меняются ежедневно и зависят от распространения коронавируса", — отметил глава ФРС.

Он добавил, что меры монетарной политики не являются основными для поддержки экономики в сложившихся условиях.

Напомним, ранее Президент США призвал предоставить гражданам, малому и среднему бизнесу, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса, трехмесячные налоговые каникулы.