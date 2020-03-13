  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 30 минут назад

Курс биткойна продолжает крутое падение

По мнению аналитика Питера Брандта, в будущем курс может упасть до $1 000

Курс биткойна продолжает крутое падение Курс биткойна продолжает крутое падение
Фото: Bloomchain

Вчера курс биткоина рухнул вниз до $5 000, а сегодня утром некоторое время первая криптовалюта торговалась ниже $4 000, сообщает Bits.Media.

По мнению аналитика Питера Брандта, в будущем курс может упасть до $1 000.

Один из подписчиков Питера Брандта в социальной сети Twitter спросил, станут ли текущие цены на биткоин новым дном или ожидать дальнейшего снижения. Брандт ответил, что если посмотреть на график "без предвзятости", то дно может оказаться ниже $1 000. То есть, первая криптовалюта потенциально может потерять 80% своей стоимости даже от текущих уровней.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отметим, что Питер Брандт не является криптовалютным скептиком. Наоборот, ранее он часто писал о грядущем росте первой криптовалюты и даже говорил, что в ходе следующего цикла параболического роста курс биткоина может достичь $140 000.

Читайте также:
В мире появилась криптовалюта, привязанная к коронавирусу

Падение биткоина связано с паникой на фондовых рынках, которая вызвана пандемией коронавируса и падением экономики. Первая криптовалюта не сумела поддержать свой статус "защитного актива".

Наоборот, в обычной ситуации активы для хеджирования рисков при падении фондовых рынков должны расти. Но в последнее время биткоин показывает значительную корреляцию с фондовыми индексами.

Ранее Питер Брандт говорил, что цена биткоина снизится до $5 500 к июлю 2020 года. То есть, по его мнению, даже уполовинивание награды майнерам не поможет первой криптовалюте достичь новых высот, по-крайней мере, в ближайшее время.

Напомним, по состоянию на 17:30 12 марта, стоимость первой криптовалюты составляла $6 127.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Join UP! сокращает количество авиарейсов в Египет
Join UP! сокращает количество авиарейсов в Египет
Нефьодов рассказал, как будут работать пункты пропуска во время карантина
Нефьодов рассказал, как будут работать пункты пропуска во время карантина
Китайский ученый рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад
Китайский ученый рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Как происходит большая "зачистка" на Центральном ж/д вокзале Киева (ФОТО)

  2. Ахметов стал владельцем контрольного пакета акций Днепровского коксохимического завода

  3. Китайский ученый рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

  4. Стало известно расположение камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА)

  5. Саудовская Аравия предлагает Европе нефть дешевле российской

Загрузка...