Курс биткойна за сутки рухнул почти на 25%

За последние сутки курс биткойна снизился на 24%, однако цена быстро восстановилась до $6 550, а затем вновь вернулась к падению.

По данным CoinMarketCap, по состоянию на 17:30 12 марта, стоимость первой криптовалюты составляла $6 127.

Как сообщает Bits.media, основные индексы европейских рынков акций: немецкий DAX, французский CAC и британский FTSE 100, упали на 6% и более. Фьючерсы на S&P 500 теряют более 5% после вчерашнего падения на 4.89%. Азиатский рынок также продолжает снижение: японский индекс Nikkei потерял 4,45%, а китайский CSI — 1,92%.

Начавшийся две недели назад сброс рисковых активов усугубился в часы азиатских торгов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о 30-дневном запрете на въезд из большинства стран Европы в США, и не смог оправдать ожидания инвесторов в отношении дополнительных мер финансового стимулирования для противодействия эпидемии коронавируса.

В то время как акции и биткоин падают, золото и другие металлы также перешли к снижению — защитных активов практически не осталось. Казначейские облигации США в среду упали, что привело к росту доходности, несмотря на массовые распродажи на Уолл-стрит.

Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла более чем на 10 базисных пунктов до 0,89%, хотя промышленный индекс Доу-Джонса упал на 5,9%.

Активы, традиционно считающиеся безопасными, сейчас имеют проблемы с доходностью, так как институциональные игроки ликвидируют позиции в этих активах, чтобы финансировать маржинальные требования на фондовых рынках.

"Мы начали сталкиваться с проблемами институциональной ликвидности сегодня. Впервые с начала "медвежьего" рынка ни казначейские облигации США, ни золото не смогли сдержать падение S&P", — сообщил сегодня глава разработки продуктов аналитической фирмы Messari Цяо Вант.

Между тем, аналитик Джонатан Ферро из Bloomberg Markets назвал среду самым худшим днем за последние несколько недель, поскольку акции резко упали, а доходность казначейских облигаций выросла, что подчеркивает дефицит ликвидности на рынке.

Напомним, по состоянию на 28 января, стоимость биткойна увеличилась до $9,176 тысяч, что стало самой высокой отметкой с начала ноября 2019 года,