В мире появилась криптовалюта, привязанная к коронавирусу

Криптоэнтузиасты создали новую цифровую валюту, которая называется CoronaCoin (NCOV). Всего выпущено 7,604,953,650 NCOV, что соответствует количеству жителей нашей планеты, сообщает "Минфин" со ссылкой на lblv.com.

По информации издания, каждые двое суток будет сжигаться столько токенов, сколько было зафиксировано новых случаев заражения вирусом и жертв. Это делает CoronaCoin дефляционным и ограниченным в эмиссии. Пока приобрести цифровую монету можно только на двух площадках — ForkDelta и Saturn.Network.

Криптовалюта была разработана на базе эфириума, при этом сама схема работы не продумана до конца. На сайте токена отсутствует информация о разработчиках, конкретные данные о проекте и метод подсчета жертв от коронавируса (данные на разных ресурсах отличаются, поэтому непонятно, какая информация будет использоваться).

При этом отмечается, что часть денег, полученных от повышения котировок криптовалюты, будет перечислена "Красному кресту" для борьбы с опасным заболеванием.

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Эксперты также отмечают низкий объем торгов. За весь период существования NCOV его максимум составлял 150 долларов. Нужно добавить, что CoronaCoin появился не так давно и пока не торгуется на крупных биржевых площадках. Получить токен можно в качестве эйрдропа на официальном сайте разработчиков.

Напомним, по состоянию на 28 января, стоимость биткойна увеличилась до $9,176 тысяч, что стало самой высокой отметкой с начала ноября 2019 года.

Как сообщалось ранее, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.