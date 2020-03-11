Goldman Sachs прогнозирует падение цены на нефть до 30 долл/барр

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть марки Brent до $30 за баррель во втором и третьем кварталах 2020 года с ранее ожидавшихся $47 и $53 за баррель на фоне начала ценовой войны на нефтяном рынке.

Прогноз цены WTI на второй квартал был понижен до $29 с $42,5 за баррель, на третий квартал — до $28 с $48,5 за баррель, сообщает МинПром.

"Прогноз для нефтяного рынка еще более мрачный, чем в ноябре 2014 года, когда ценовая война началась в прошлый раз, поскольку она совпала с заметным спадом спроса на нефть из-за коронавируса", — отмечают аналитики.

В то же время Goldman Sachs ожидает более быстрого восстановления равновесия на рынке нефти в связи с тем, что производители сланцевой нефти и компании с высокой стоимостью добычи еще до падения нефтяных цен сталкивались с ростом стоимости капитала из-за низкой доходности акций.

Также аналитики полагают, что производство сланцевой нефти сократится на 75 тысяч б/с в июле-сентябре и на 250 тысяч б/с в октябре-декабре по сравнению с предыдущим кварталом. При этом они прогнозируют дефицит на мировом нефтяном рынке, начиная с четвертого квартала текущего года.

При этом прогноз цены Brent на четвертый квартал составляет $40 за баррель против ранее ожидавшихся $59 за баррель, WTI — $37 против $54,5 за баррель.

В то же время в 2021 году, как ожидают эксперты, нефть Brent продолжит дорожать с $45 за баррель в первом квартале до $60 за баррель в четвертом квартале, цена WTI вырастет соответственно с $41 до $56.

Указано, что Goldman Sachs исходит из предположения, что страны ОПЕК+ не смогут достичь нового соглашения о сокращении добычи в ближайшие месяцы, а принятие любых ответных мер возможно только при еще большем падении цен. При этом, по мнению аналитиков, предыдущее соглашение ОПЕК+ было "несбалансированным и экономически необоснованным".

Напомним, 9 марта цены на нефть Brent и WTI упали, опустившись до самого низкого уровня с февраля 2016 года. Это наибольшее однодневное падение с 17 января 1991 года, когда цены на нефть упали с началом войны в Персидском заливе.

Как сообщалось, утром во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent выросла на 7,3% — до $36,87 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 6,9% — до $33,28 за баррель.