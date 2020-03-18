Экономика 1 час назад

Цена на нефть Brent упала ниже $27 — впервые с сентября 2003 года

На минимум нефть опустилась до отметки $26,66, обновив показатель 30 сентября 2003 года

Цена на нефть Brent упала ниже $27 — впервые с сентября 2003 года Цена на нефть Brent упала ниже $27 — впервые с сентября 2003 года
Добыча нефти. Фото: expert.ru

На торгах в Лондоне стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже $27 за баррель.

Об этом следует из данных биржи ICE, сообщает РБК.

При этом указано, что на минимуме нефть опустилась до отметки $26,66, обновив показатель 30 сентября 2003 года, когда стоимость барреля Brent составила $26,81.

Кратко и по делу в Telegram

По состоянию на 15:29 баррель Brent торговался по $26,68. Цена на майские фьючерсы WTI упала ниже $25 за баррель, снизившись на 10,57%, до уровня $24,44.

Известно, что 17 марта стоимость нефти Brent опускалась ниже $29 за баррель, что стало самым сильным снижением с января 2016 года.

В то же время на максимумах в январе 2020 года цена барреля Brent превышала $71. Но на фоне эпидемии нового коронавируса и разногласий между ОПЕК и нефтедобывающими странами нефть начала стремительно дешеветь и за 2,5 месяца ее стоимость снизилась более чем на $40.

Читайте также:
Доходы развивающихся стран мира от нефти и газа упадут до 20-летнего минимума — прогноз

В итоге, 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Ранее сообщалось, что нефтяные и фондовые рынки продемонстрировали уверенный отскок 10 марта после обвала предыдущего дня на фоне признаков скоординированных действий крупнейших государств по смягчению экономических последствий эпидемии.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Предприимчивые киевляне предлагают "антивирусный клининг" в подъездах жилых домов
Предприимчивые киевляне предлагают "антивирусный клининг" в подъездах жилых домов
Из-за коронавируса продажи заведений общественного питания в Украине упали на 26%
Из-за коронавируса продажи заведений общественного питания в Украине упали на 26%
"Киевпастранс" обещает штрафовать водителей за перевозку более 10 человек в салоне
"Киевпастранс" обещает штрафовать водителей за перевозку более 10 человек в салоне
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Пандемия коронавируса будет длиться два года — немецкие ученые

  3. США и Китай сильно поссорились, обвиняя друг друга в появлении коронавируса

  4. Цена на нефть Brent упала ниже $27 — впервые с сентября 2003 года

  5. В Украине подтвердили уже 14 случаев коронавируса, зафиксирована еще одна смерть

Загрузка...