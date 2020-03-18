Цена на нефть Brent упала ниже $27 — впервые с сентября 2003 года

На торгах в Лондоне стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже $27 за баррель.

Об этом следует из данных биржи ICE, сообщает РБК.

При этом указано, что на минимуме нефть опустилась до отметки $26,66, обновив показатель 30 сентября 2003 года, когда стоимость барреля Brent составила $26,81.

По состоянию на 15:29 баррель Brent торговался по $26,68. Цена на майские фьючерсы WTI упала ниже $25 за баррель, снизившись на 10,57%, до уровня $24,44.

Известно, что 17 марта стоимость нефти Brent опускалась ниже $29 за баррель, что стало самым сильным снижением с января 2016 года.

В то же время на максимумах в январе 2020 года цена барреля Brent превышала $71. Но на фоне эпидемии нового коронавируса и разногласий между ОПЕК и нефтедобывающими странами нефть начала стремительно дешеветь и за 2,5 месяца ее стоимость снизилась более чем на $40.

В итоге, 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Ранее сообщалось, что нефтяные и фондовые рынки продемонстрировали уверенный отскок 10 марта после обвала предыдущего дня на фоне признаков скоординированных действий крупнейших государств по смягчению экономических последствий эпидемии.