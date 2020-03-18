Доходы развивающихся стран мира от нефти и газа упадут до 20-летнего минимума — прогноз

При текущих рыночных условиях доходы развивающихся стран от нефти и газа в 2020 году могут снизиться на 50–85%. Это максимальное падение за более чем 20 лет, заявили глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Они также выразили глубокие опасения в связи с влиянием COVID-2019 на стабильность экономики и рынков, особенно в развивающихся странах.

Такая ситуация, считают главы организаций, может иметь серьезные последствия в социальной и экономической сферах, особенно в здравоохранении и образовании.

Отметим, что на нефтяном и фондовом рынках сохраняется высокая волатильность на фоне продолжающегося глобального распространения коронавируса. В частности, падение нефтяных цен за последние 10 дней достигло 25–30%.

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Напомним, 16 марта 2020 года стоимость нефти марки Brent упала почти до 9%, в результате чего она опустилась ниже отметки 31 доллара за баррель, что произошло впервые с 12 февраля 2016 года.

Как известно, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

В итоге, уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.