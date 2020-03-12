Саудовская Аравия предлагает Европе нефть дешевле российской

Саудовская Аравия готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Это является "огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", которая продается по цене 32,2 доллара за баррель.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco уже сделала предложение компаниям Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA.

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Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.