В Украине начали дешеветь бензин и дизтопливо

Цены на бензин и дизельное топливо 11 марта начали снижаться в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС.

Об этом со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов "Консалтинговой группы А-95" сообщает enkorr.

В частности, в сети Shell бензины и дизельное топливо подешевели на 20–22 копейки за литр: А-92 — до 25,20 грн/л, А-95 — до 26,90 грн/л, ДТ — до 25,96 грн/л.

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Опустила цены на все светлые нефтепродукты на 20 копеек за литр и сеть Mango. Работающая преимущественно в восточной и северной части страны, сеть Marshal снизила цену А-95 на 50 копеек за литр, ДТ — на 20 копеек за литр. Кировоградская сеть "Рур Групп" снизила цены на все виды топлива на 1 грн/л.

Таким образом, средние по стране цены топлива опустились в Украине на 1-2 копейки за литр.

Напомним, розничные цены бензинов и ДТ снижались с конца декабря 2019 года по середину февраля 2020 года, в среднем опустившись за этот период на 2 грн/л.

В течение 6 — 9 марта европейские котировки бензинов и ДТ резко снизились после обвала цен на нефть. Цены ДТ на оптовом рынке Украины 10 марта не среагировали на это снижение из-за ослабления гривни и ограниченного предложения.

Утром во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent выросла на 7,3% — до $36,87 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 6,9% — до $33,28 за баррель.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины публично предупредил участников рынка, что будет с повышенным вниманием следить за корреляцией розничных цен с оптовыми после обвала мировых цен на нефть.