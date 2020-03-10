Падение цен на нефть: АМКУ ожидает снижения цен на топливо в Украине

Антимонопольный комитет Украины ожидает существенного падения цен на оптовые партии бензина и дизельного топлива из-за обвала цен на нефть.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В частности, в комитете отметили, что 9 марта цены на нефть подверглись сильнейшему обвалу с 1991 года — на 30%, поэтому Антимонопольный комитет "будет тщательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами".

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При этом в регуляторе не ожидают такого же стремительного падения цен на АЗС.

"Между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев — транспортировка — переработка — снова транспортировка — автозаправочные станции и другое. Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место. И не только в Украине — самые крупные конкурентные ведомства мира тоже борются с такими проявлениями", — говорится в сообщении.

"Цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование", — добавили в АМКУ.

К тому же в Антимонопольном комитете напомнили, что в декабре 2019 года, после получения рекомендаций ведомства, крупнейшие участники рынка торговли нефтепродуктами уже снижали цены на бензины и дизтопливо. Однако Комитет вынужден был начать углубленное исследование этого рынка, поскольку не увидел достаточного обоснования установленных на АЗС цен. Исследование пока продолжается.

Напомним, 9 марта цены на нефть Brent и WTI упали, опустившись до самого низкого уровня с февраля 2016 года. Это наибольшее однодневное падение с 17 января 1991 года, когда цены на нефть упали с началом войны в Персидском заливе.

Предполагается, что цены обвалились в связи с неожиданным провалом переговоров организации ОПЕК+ в Вене 6 марта. Встреча закончилась полным разрывом альянса между Россией и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией. Именно этот союз с 2017 года руководил мировыми ценам на нефть путем согласованных сокращений добычи.

Как сообщалось, утром во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent выросла на 7,3% — до $36,87 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 6,9% — до $33,28 за баррель.