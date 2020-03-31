Цена российской нефти Urals упала до $13

Стоимость российской нефти марки Urals обновила очередной антирекорд вслед за удешевлением эталона.

Цена на российский сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении снизилась еще на $3,20 за баррель по сравнению с пятницей, до минимального уровня с марта 1999 года — $13/барр, сообщает Argus.

При этом скидка на Urals относительно Североморского датированного осталась прежней — $4,75/барр. Это — максимальное значение дисконта с июня 2008 года.

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Указано, что 31 марта фьючерсы на нефть марки Brent на бирже Ice начали медленно расти, поскольку трейдеров ободрила новость о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков. Накануне эта тема обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки.

Напомним, спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке.

Ранее на фоне пандемии коронавируса цены на основные марки нефти пробили новый рекорд падения, обвалившись к минимуму с 2002 года. В частности, баррель нефти марки WTI на азиатских биржах 30 марта торговался за $20, а баррель марки Brent — за $23.