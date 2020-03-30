Экономика 2 часа назад

Цены на нефть обвалились к минимуму с 2002 года

На фоне пандемии коронавируса цены на нефть пробили новый рекорд падения

Цены на нефть обвалились к минимуму с 2002 года Цены на нефть обвалились к минимуму с 2002 года
Добыча нефти. Фото: pixabay.com

Баррель нефти марки WTI на азиатских биржах в понедельник, 30 марта, торгуется за $20, баррель марки Brent — за $23.

Так дешево нефть стоит впервые с 2002 года, сообщает DW.

Таким образом, цена на WTI упала на 3,9%, а фьючерсы Brent подешевели на 4,9%.

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По данным аналитиков, нынешние потрясения могут привести к падению спроса на нефть на четверть, хранилища скоро будут переполнены и некоторые производители будут вынуждены прекращать добычу.

Напомним, 9 марта мировые цены на нефть обвалились после фактического прекращения существования альянса ОПЕК+ между странами, входящими в ОПЕК, а также рядом других нефтедобывающих стран, прежде всего России.

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С 2016 года альянс ОПЕК+ успешно договаривался о сокращении объемов добычи нефти для борьбы с падением цен на это сырье. Впрочем, 6 марта переговоры в Вене в формате ОПЕК+ завершились безрезультатно после того, как РФ отказалась от предложенного ОПЕК очередного сокращения объемов добычи нефти. Благодаря сокращению добычи страны ОПЕК надеялись остановить снижение цены на нефть на фоне экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса в мире.

Как сообщалось, мировые цены на нефть вечером в пятницу, 27 марта, устремились вниз, опустившись ниже $25 за баррель, несмотря на новые меры правительств по стабилизации мировой экономики.

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