Цены на нефть снова упали ниже $25 за баррель

Мировые цены на нефть вечером в пятницу, 27 марта, устремились вниз, опустившись ниже $25 за баррель, несмотря на новые меры правительств по стабилизации мировой экономики.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

В частности цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 7,18% — до $24,45 за баррель.

В свою очередь, майские фьючерсы на нефть марки WTI обвалились на 6,19%, до $21,2 за баррель.

При этом инвесторы оценивают новости о том, что мировые лидеры пообещали массовое вливание денег для снижения экономических последствий коронавируса, несмотря на сохраняющие опасения, что пандемия окажет серьезное воздействие на спрос на нефть.

Ранее страны "большой двадцатки" пообещали вложить более $5 трлн в глобальную экономику для поддержки государств, чтобы смягчить социальные, экономические и финансовые последствия пандемии. При этом цены на нефть по-прежнему остаются под влиянием падения спроса на сырье.

"США являются наиболее значимым регионом спроса на нефть в мире. В конечном счете потребление в США должно проложить путь к значительному восстановлению мирового спроса", — заявили аналитики Capital Economics.

Напомним, цены на нефть начали падать после развала сделки ОПЕК+ и на фоне эпидемии нового коронавируса.

18 марта 2020 года цены на нефть североморской марки Brent упали ниже $25 за баррель. Это произошло впервые с мая 2003 года, то есть почти за последние 17 лет.