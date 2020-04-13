Цены на нефть пошли вверх после соглашения ОПЕК+

Сегодня, 13 апреля, цены на нефть выросли после резких колебаний в начале торгов, так как инвесторы колебались из-за соглашения крупнейших в мире производителей по сокращению производства для стабилизации рынка, сообщает Bloomberg.

Так, по данным агентства, фьючерсы на нефть в Лондоне выросли примерно на 2% и составили около $32 за баррель после того, как ОПЕК+ согласился на сокращение объемов нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки, начиная с мая, положив конец ценовой войне между Саудовской Аравией и РФ.

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С середины февраля цены на нефть находились в свободном падении. Будет ли соглашение ОПЕК+ достаточным для того, чтобы стабилизировать рынок, где падение спроса могут достичь 35 млн баррелей в сутки, а объемы складских помещений заканчиваются, еще неизвестно.

При этом, Goldman Sachs Group назвала соглашение "историческим, но недостаточным".

По состоянию на 9:25 цена на WTI выросла на 3,34% до 23,52. Цена на Brent поднялась на 2,51% до 32,27 за баррель.

Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Позднее Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель.