Цены на американскую нефть рухнули до 20-летнего "дна"

Сегодня, 20 апреля, майские фьючерсы на нефть WTI впервые с 1999 года снизились в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса, передает Bloomberg.

По информации агентства, в американском Техасе на некоторых направлениях поставок покупатели платили за баррель до $2, что увеличивает возможность возникновения ситуации, когда американским производителям придется вскоре придется доплачивать покупателям, чтобы избавиться от нефти.

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Текущий майский контракт истекает во вторник, однако, более активные июньские фьючерсы падают примерно на треть, что более чем в пять раз превышает объем торгов.

Глобальный ориентир нефти марки Brent снизился всего на 1%.

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В то же время, нефть Brent снижается в понедельник на 1,5%. Огромное расхождение в ценах возникло и между истекающими майскими и июньскими фьючерсами на WTI, которые снижаются только на 5%.

"Я бы списал большую часть сегодняшних потерь на факт истечения контрактов. Однако существует риск, что и июньские контракты тоже уйдут ниже $20 через пару сессий", — заявил Financial Times стратег Westpac Роберт Ренни.

Аналитики Jefferies снизили прогноз цен на WTI во втором квартале до $19.

Обвал цен на нефть продолжается несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах.

"Нынешние цены показывают, что сокращения ОПЕК + оказались неожиданными, поскольку цены на нефть снова оказались во власти вируса/ Пока мы не приблизимся к снятию блокировок в США, нефть может дрейфовать ниже или оставаться в пределах диапазона вокруг текущих уровней", — заявил основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

На майской бирже Нью-Йоркской товарной биржи поставки WTI в мае упали на 16% до 15,27 доллара за баррель. в Сингапуре после падения на 20% на прошлой неделе. Он упал до 14,47 доллара, самого слабого с марта 1999 года. Июньские контакты снизились на 5,1% до 23,75 доллара.

Июньские поставки Brent упали на 0,9% до 27,84 доллара за баррель на бирже ICE Futures Europe после потери почти 11% на прошлой неделе. За тот же месяц он торговался с премией в 4,09 доллара к WTI.

По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти на Кушинге подскочили на 48% до почти 55 млн баррелей с конца февраля. По данным EIA, по состоянию на 30 сентября центр имел рабочую емкость 76 млн.

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Концерн продолжает накапливать запасы, пока складские мощности в США не исчерпают свои мощности, говорится в примечании Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Падение цен сказывается на нефтяной промышленности. На прошлой неделе разведчики нефти закрыли 13% бурового флота США, поскольку увеличение запасов сырой нефти в мире вызвало резкое сокращение расходов и отмену проектов среди буровиков.

"Сокращения объемов производства, которое мы видели или ожидаем, будет недостаточно, чтобы покрыть 25–30 млн баррелей ежедневного спроса, который уничтожается Covid-19. Мы должны увидеть пик Covid-19 во всем мире, чтобы получить более четкую картину того, на сколько упадет спрос", — сказал аналитик ресурсов в Fat Prophets. в Сиднее Дэвид Леннокс.

Напомним, 14 апреля на вечерних торгах стоимость нефти марки Brent снизилась на 5,5%, опустившись ниже $30 за баррель.

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5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Позднее Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель.