Мировой ВВП может недосчитаться $9 трлн из-за коронавируса — МВФ

Из-за пандемии коронавируса валовой внутренний продукт мира в 2020-2021 годах может потерять около $9 трлн.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован во время вебинара, организованного компанией Deloitte, сообщает hromadske.

"Так что восстановление (экономики) будет неполным в 2021 году, совокупные потери мирового ВВП за 2020-2021 годы от пандемии могут составить около $9 трлн — это больше, чем ВВП Японии и Германии вместе взятые", — отметил топ-менеджер МВФ.

Как рассказал Рашкован, по расчетам Фонда, эффект от экономического кризиса, который вызвал коронавирус, будет ощутим до 2025 года.

По его словам, данные о падении экономики мира на $9 трлн закладываются в базовый сценарий МВФ, согласно которому пандемию коронавируса удастся обуздать к середине 2020 года. В случае же, если она затянется дольше, то последствия для мировой экономики станут гораздо более серьезными.

"В менее оптимистичном сценарии, если пандемию не удастся сдержать в первом полугодии 2020 года, мировая экономика может снизиться на 6%, а в случае перехода шоков пандемии на 2021 год, мировая экономика в 2021 году может упасть еще на 8%", — добавил представитель МВФ.

Напомним, согласно базовому сценарию МВФ, в 2020 году мировой ВВП должен упасть на 3%, а ВВП Украины — на 7,7%. При этом новый экономический кризис МВФ называет самым крупным со времен Великой депрессии 1930-х годов.

В свою очередь Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики на 1,9% в 2020 году.