Глава JPMorgan прогнозирует "тяжелую рецессию" из-за коронавируса

Пандемия коронавируса спровоцировала "тяжелую рецессию" во всем мире.

Об этом говорится в ежегодном письме акционерам от главы крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймона.

"Мы не знаем, что именно ждет нас в будущем, но предполагаем, что будет тяжелая рецессия в сочетании с каким-то финансовым стрессом, аналогичным глобальному финансовому кризису 2008 года", — отметил он.

Также Даймон написал, что хотя сложившиеся условия являются необычными и сложными, банк работает в нормальном режиме. Большинство сотрудников переведены на удаленный режим работы.

Вместе с тем топ-менеджер ожидает, что в 2020 году прибыль банка существенно снизится.

"Кризис — не время разбираться в том, кем вы хотите быть. Вы уже должны быть хорошо функционирующей организацией, готовой быстро мобилизовать ваши ресурсы, оценить свои потери и выживать день за днем", — добавил он.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение глобального ВВП на 1,9% и считает базовым сценарием глубокую рецессию.

В свою очередь в ООН до пандемии ожидали рост глобальной экономики на 2,5%, а теперь прогнозируют спад на 1%.