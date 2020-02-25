К концу 2020 года инфляция в Украине ускорится — НБУ

Инфляция в Украине быстро замедляется. В ноябре она была на уровне цели Национального банка Украины (НБУ) (5% +/- 1 процентный пункт), но уже в январе 2020 года снизилась до 3,2%, пересекая низшую границу целевого диапазона.

Об этом в своей колонке в "Экономической правде" написал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

По его словам, согласно прогнозам Нацбанка, инфляция ниже цели будет наблюдаться почти весь год.

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Лепушинский отметил, что замедление инфляции в начале этого года обусловлено как эффектом прошлогоднего укрепления гривни, так и падением цен на мировых рынках, в частности, на нефть и газ.

"Эти же факторы будут влиять на динамику потребительских цен и в ближайшие месяцы, поэтому инфляция может даже замедлиться до уровня ниже 3%. Вред от низкой инфляции — это то, что за ней может скрываться дефляция. То есть ситуация, когда цены снижаются. Это опасно по нескольким причинам. Во-первых, потребители откладывают расходы, ведь ожидают, что завтра можно будет купить дешевле. Во-вторых, если производители ожидают снижения цен, то нет стимулов инвестировать в производство товаров, которые завтра станут дешевле. Соответственно, экономика охлаждается, что грозит рецессией", — пояснил Лепушинский.

Он подчеркнул, что большинство центральных банков развитых стран после мирового финансового кризиса боролись за ускорение инфляции, но имели ограниченный арсенал для этого.

"Дело в том, что период низкой инфляции будет достаточно непродолжительным. Факторы, обусловливающие повышение цен — рост потребления и расходов на оплату труда — все еще остаются актуальными. А также другие риски, которые преобладают на прогнозном горизонте в 2-3 года, также проинфляционные", — рассказал Лепушинский.

При этом эксперт добавил, что НБУ уже сейчас реагирует на снижение инфляционного давления для того, чтобы предоставить экономике стимулы за счет снижения учетной ставки.

"В январе этого года она была снижена на 2,5 процентных пункта до 11%. Такой низкой учетной ставки в Украине не было уже много лет. Более того, НБУ прогнозирует ее снижение до 7%. Смягчение монетарной политики стимулирует экономику. Выше экономический рост означает больше доходов, выше потребления. Это ускорит также инфляцию. Поэтому в конце этого года она вернется к среднесрочной цели НБУ в 5%. Это является оптимальным уровнем для украинской экономики, которая должна догонять стран-соседей с ЕС по уровню благосостояния граждан", — подытожил банкир.

Напомним, в ежеквартальном инфляционном отчете Национального банка за январь 2020 года говорится, что потребительская инфляция большую часть 2020 года будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1%, вернется в его границы в конце года, и в дальнейшем будет оставаться близкой к цели 5%.

В то же время экономический рост в Украине будет постепенно ускоряться — до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.