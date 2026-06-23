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Налог на недвижимость принес общинам 5,5 млрд грн: кто оплатил больше всего

дом, документы, калькулятор
Владельцы недвижимости уплатили в бюджет 5,5 млрд грн / Freepik

За первые пять месяцев 2026 года владельцы недвижимости в Украине уплатили в бюджеты 5,5 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Нынешний показатель демонстрирует положительную динамику по сравнению с прошлым годом: поступления выросли на 12,9%. За аналогичный период в прошлом году местные бюджеты получили от этого налога 4,9 млрд грн.

Регионы-лидеры по объемам сборов

Значительную часть от общей суммы поступлений обеспечили столица и три промышленно развитых региона страны:

  • Киев - 1,1 млрд грн;
  • Киевская область - 612,8 млн грн;
  • Днепропетровская область - 564,8 млн грн;
  • Львовская область - 539,5 млн грн.

Все собранные денежные средства в полном объеме остаются в распоряжении местных бюджетов.

В условиях военного положения эта финансовая подпитка позволяет общинам самостоятельно финансировать критически важные направления: восстановление поврежденной инфраструктуры, бесперебойную работу коммунальных служб и реализацию социальных проектов.

Напомним, в первом квартале 2026 года в Украине выросли поступления от налога на недвижимое имущество – собственники жилой и нежилой недвижимости уплатили 2,9 млрд грн, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб