Налог на недвижимость принес местным бюджетам почти 5 млрд грн: где уплатили больше всего
Местные бюджеты Украины за первые четыре месяца 2026 года получили 4,9 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 14,5%, что свидетельствует о стабильном расширении налогооблагаемой базы и росте платежей в сегменте жилой и коммерческой недвижимости.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС.
Самые большие суммы налога обеспечили владельцы недвижимости в крупных городах и промышленных регионах. Лидерами по объемам поступлений стали:
- город Киев - 1,05 млрд грн
- Киевская область - 547,3 млн грн
- Днепропетровская область - 490 млн грн
- Львовская область - 487 млн грн
Налог на недвижимое имущество начисляется на площадь, превышающую установленные льготные нормы. Для квартир облагается налогом площадь более 60 квадратных метров, для жилых домов — более 120 квадратных метров, для разных типов жилья в собственности — более 180 квадратных метров.
Ставку налога определяют органы местного самоуправления, однако она не может превышать 1,5% размера минимальной заработной платы за каждый "лишний" квадратный метр.
Поступления от этого налога формируют стабильный источник доходов общин и направляются на финансирование социальных программ, инфраструктуры и проектов развития.
Заметим, в первом квартале 2026 года в Украине выросли поступления от налога на недвижимое имущество – владельцы жилой и нежилой недвижимости уплатили 2,9 млрд грн, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.