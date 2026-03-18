За два месяца владельцы недвижимости уплатили 2,3 млрд грн налога: какие регионы в лидерах

Налог на недвижимость: украинцы за 2 месяца уплатили в бюджет 2,3 млрд гривен / Freepik

В течение января – февраля 2026 года владельцы недвижимого имущества, отличного от земельного участка, перечислили в местные бюджеты 2,3 млрд грн. По сравнению с началом прошлого года, объем платежей вырос на 14%. Наибольшие поступления обеспечили Киев и Киевская область.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Вырученные средства общины направляют на развитие инфраструктуры и реализацию социальных проектов.

Наибольшие показатели зафиксированы в следующих регионах:

  • город Киев – 489,8 млн грн;
  • Киевская область – 238,2 млн грн;
  • Львовская область – 232,7 млн грн;
  • Днепропетровская область – 217,3 млн. грн.

Плательщиками являются физические и юридические лица, включая нерезидентов. Если объект имеет несколько владельцев, то порядок уплаты зависит от формы собственности. При общей долевой собственности каждый собственник платит за свою долю. При общей совместной собственности без раздела имущества платит один из собственников по общему согласию или решению суда. Если имущество разделено между совладельцами, каждый оплачивает свою часть.

Налог начисляется только на площадь, превышающую законодательные лимиты:

  • для квартир – более 60 кв. м;
  • для жилых домов – более 120 кв. м;
  • для смешанных типов недвижимости (квартира и дом вместе) – более 180 кв. м.

Налоговые уведомления-решения направляет Государственная налоговая служба. Плательщики могут самостоятельно проверить начисления в Электронном кабинете с помощью электронного ключа или в мобильном приложении "Моя налоговая".

Напомним, с первого месяца 2026 года государственный бюджет получил более 1,7 млрд грн в виде налога на недвижимое имущество. Этот показатель на 16% выше результатов января 2025 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук