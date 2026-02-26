Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Наличный курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За январь владельцы недвижимости уплатили в бюджет более 1,7 млрд грн: в каких регионах больше всего

дом, документы, калькулятор
Налог на недвижимость: украинцы в январе уплатили в бюджет 1,7 млрд гривен / Freepik

За первый месяц 2026 года государственный бюджет получил более 1,7 млрд. грн. в виде налога на недвижимое имущество. Этот показатель на 16% выше результатов января 2025 года. Платежи совершили более 131 тыс. собственников недвижимости.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Регионы-лидеры

Самые высокие показатели оплаты зафиксированы в столице и промышленно развитых регионах:

  • Киев - 382,1 млн грн;
  • Киевская область - 166,7 млн грн;
  • Львовская область - 165,4 млн грн;
  • Днепропетровская область - 164,9 млн грн.

Объекты налогообложения

В ГНСУ напомнили, что налог начисляется на жилую и нежилую недвижимость в случаях, когда площадь превышает установленные лимиты:

  • для квартир – более 60 кв. м;
  • для жилых домов – более 120 кв. м;
  • для смешанных типов недвижимости (квартира и дом в собственности) – более 180 кв. м.

Обложению подлежат исключительно квадратные метры, превышающие указанные нормативы.

Ставки и порядок начисления

Местные органы самоуправления устанавливают конкретную ставку налога, которая не может превышать 1,5% размера минимальной заработной платы за 1 кв. м. Поэтому сумма платежа зависит от территориальной общины, где расположен объект. Уведомление о необходимости уплаты налога направляет Государственная налоговая служба.

Напомним, по итогам 2025 года налог на недвижимое имущество уплатили почти 1,1 млн граждан, что позволило привлечь в местные бюджеты более 12,7 миллиарда гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук