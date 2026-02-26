За январь владельцы недвижимости уплатили в бюджет более 1,7 млрд грн: в каких регионах больше всего

За первый месяц 2026 года государственный бюджет получил более 1,7 млрд. грн. в виде налога на недвижимое имущество. Этот показатель на 16% выше результатов января 2025 года. Платежи совершили более 131 тыс. собственников недвижимости.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Регионы-лидеры

Самые высокие показатели оплаты зафиксированы в столице и промышленно развитых регионах:

Киев - 382,1 млн грн;

Киевская область - 166,7 млн грн;

Львовская область - 165,4 млн грн;

Днепропетровская область - 164,9 млн грн.

Объекты налогообложения

В ГНСУ напомнили, что налог начисляется на жилую и нежилую недвижимость в случаях, когда площадь превышает установленные лимиты:

для квартир – более 60 кв. м;

для жилых домов – более 120 кв. м;

для смешанных типов недвижимости (квартира и дом в собственности) – более 180 кв. м.

Обложению подлежат исключительно квадратные метры, превышающие указанные нормативы.

Ставки и порядок начисления

Местные органы самоуправления устанавливают конкретную ставку налога, которая не может превышать 1,5% размера минимальной заработной платы за 1 кв. м. Поэтому сумма платежа зависит от территориальной общины, где расположен объект. Уведомление о необходимости уплаты налога направляет Государственная налоговая служба.

Напомним, по итогам 2025 года налог на недвижимое имущество уплатили почти 1,1 млн граждан, что позволило привлечь в местные бюджеты более 12,7 миллиарда гривен.