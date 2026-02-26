Запланована подія 2

За січень власники нерухомості сплатили до бюджету понад 1,7 млрд грн: в яких регіонах найбільше

будинок, документи, калькулятор
Податок на нерухомість: українці у січні сплатили до бюджету 1,7 млрд гривень / Freepik

За перший місяць 2026 року державний бюджет отримав понад 1,7 млрд грн у вигляді податку на нерухоме майно. Цей показник на 16% вищий за результати січня 2025 року. Платежі здійснили понад 131 тис. власників нерухомості.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Регіони-лідери

Найвищі показники сплати зафіксовано у столиці та промислово розвинених регіонах:

  • Київ — 382,1 млн грн; 
  • Київська область — 166,7 млн грн; 
  • Львівська область — 165,4 млн грн; 
  • Дніпропетровська область — 164,9 млн грн.

Об’єкти оподаткування

У ДПСУ нагадали, що податок нараховується на житлову та нежитлову нерухомість у випадках, коли площа перевищує встановлені ліміти:

  • для квартир — понад 60 кв. м; 
  • для житлових будинків — понад 120 кв. м; 
  • для змішаних типів нерухомості (квартира та будинок у власності) — понад 180 кв. м.

Оподаткуванню підлягають виключно ті квадратні метри, що перевищують зазначені нормативи.

Ставки та порядок нарахування

Місцеві органи самоврядування встановлюють конкретну ставку податку, яка не може перевищувати 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. м. Через це сума платежу залежить від територіальної громади, де розташований об'єкт. Повідомлення про необхідність сплати податку надсилає Державна податкова служба.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року податок на нерухоме майно сплатили майже 1,1 млн громадян, що дозволило залучити до місцевих бюджетів понад 12,7 мільярда гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук