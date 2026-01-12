Надходження від податку на нерухомість зросли майже на 20%: Київ — безумовний лідер

За підсумками 2025 року податок на нерухоме майно сплатили майже 1,1 млн громадян, що дозволило залучити до місцевих бюджетів понад 12,7 мільярда гривень. Надходження зросли на 2,1 мільярда гривень або на 19,3 % порівняно з показниками 2024 року.

"Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів", — зазначили в ДПСУ.

Регіони-лідери

Лідерами зі збору коштів стали регіони з найбільш активними ринками нерухомості та розвиненою інфраструктурою:

Київ — безумовний лідер із показником у 2,5 млрд грн;

Київська область — 1,3 млрд грн;

Львівщина — 1,3 млрд грн;

Дніпропетровщина — 1,2 млрд грн.

Як вважають податківці, зростання надходжень є прямим доказом того, що українці обирають шлях відповідального власника, інвестуючи через податки у розвиток власного дому та майбутнє своїх громад.

Нагадаємо, минулий 2025 рік став роком фінансового зміцнення для українських міст і сіл. За офіційними даними, місцеві бюджети отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень. Це на 13,4 % більше, ніж торік, що є вагомим показником економічної адаптації країни.