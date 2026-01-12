Поступления от налога на недвижимость выросли почти на 20%: Киев – безусловный лидер

По итогам 2025 года налог на недвижимое имущество уплатили почти 1,1 млн. граждан, что позволило привлечь в местные бюджеты более 12,7 миллиарда гривен. Поступления выросли на 2,1 миллиарда гривен или на 19,3% по сравнению с показателями 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, остается важным источником наполнения местных бюджетов", - отметили в ГНСУ.

Регионы-лидеры

Лидерами по сбору средств стали регионы с наиболее активными рынками недвижимости и развитой инфраструктурой:

Киев – безусловный лидер с показателем в 2,5 млрд грн;

Киевская область - 1,3 млрд грн;

Львовщина - 1,3 млрд грн;

Днепропетровщина - 1,2 млрд грн.

Как считают налоговики, рост поступлений является прямым доказательством того, что украинцы выбирают путь ответственного собственника, инвестируя через налоги в развитие собственного дома и будущее своих общин.

Напомним, прошлый 2025 год стал годом финансового укрепления для украинских городов и сел. По официальным данным, местные бюджеты получили более 491 млрд грн налоговых поступлений. Это на 13,4% больше, чем в прошлом году, что является значительным показателем экономической адаптации страны.